Incidente a San Siro, pirata della strada travolge un 38enne e lo ferisce gravemente

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo di trentotto anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre in via Morgantini, all'angolo con piazzale Melozzo da Forlì. A rimanere coinvolti appunto il pedone e un veicolo non ancora individuato, che è scappato. Il ferito ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, soccorso con l'ambulanza, è stato trasportato in ospedale.

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 3, l'uomo stava attraversando la strada in zona San Siro quando una macchina che strava transitando in quel momento lungo lo stesso tratto di strada lo ha travolto e ferito gravemente. Subito dopo averlo investito il conducente ha premuto il pedale sull'acceleratore, senza fermarsi a prestargli soccorso e ha fatto per ora perdere le proprie tracce.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha preso in carico il ferito e lo ha trasportato con l'ambulanza in ospedale. Arrivato al pronto soccorso del San Carlo è stato affidato ai medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono gravi: a seguito dell'impatto ha riportato un trauma cranico importante, ad un braccio e ad una caviglia.

Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale, che hanno svolto le verifiche del caso e indagano per risalire al veicolo e al conducente che ha investito il trentottenne, che rischia una denuncia per lesioni. Gli agenti stanno cercando di capire se nell'area circostante al luogo dell'incidente ci siano telecamere che possano aver immortalato l'accaduto e se dalle immagini si possa risalire alla targa del veicolo coinvolto. Le richerche sono in corso.