Chi è Nicole Del Curto, investita da un pirata della strada durante una vacanza a Bali Nicole Del Curto è la ragazza di 22 anni che è stata investita da un’auto pirata durante una vacanza a Bali: è ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita.

Nicole Del Curto è la ragazza di 22 anni, originaria di Chiavenna (Sondrio), che è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale a Bali, in Indonesia. A darne notizia è stato il sindaco Luca Della Bitta. Il primo cittadino, nella giornata di ieri domenica 19 novembre, ha condiviso sul suo profilo Facebook che la giovane è stata sottoposta a diversi interventi chirurgici.

Chi è Nicole, investita durante una vacanza a Bali

Nicole, dopo il diploma in un istituto alberghiero, ha lavorato in un chiosco delle cascate di Aquafraggia proprio a Piuro. Ha poi deciso di trascorrere una vacanza a Bali dove è avvenuto l'incidente.

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, sembrerebbe che la giovane sia stata investita nella notte tra sabato e domenica da un'auto pirata mentre si trovava in sella a uno scooter.

La giovane ha riportato diverse fratture al braccio e al viso

Ha riportato fratture multiple e scomposte al braccio destro e al viso (mascella, naso, osso oculare e denti). E proprio per questo motivo, si sono rivelate necessarie diverse operazioni chirurgiche. La giovane adesso si troverebbe in un centro medico.

Con lei ci sarebbe anche un'amica: la famiglia, infatti, è in viaggio verso l'isola. La 22enne non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni per il momento sono stabili. Alcuni amici avrebbero anche avviato una raccolta fondi per sostenere le spese mediche e aiutare i suoi parenti: "Siamo vicini a Nicole e alla famiglia in questo momento particolare e ci auguriamo di poterla presto avere tra noi", ha concluso il primo cittadino.

Oltre lui, anche il sindaco di Piuro Omar Iacomella si è interessato alla vicenda e ha rinnovato la sua vicinanza alla famiglia.