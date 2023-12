Travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali: è morto Giuseppe Rossi L’ex vicesindaco di Romano di Lombardia è morto in ambulanza dopo essere stato investito sulle strisce pedonali da un’auto nella mattinata di oggi.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nella mattinata di oggi, mercoledì 6 dicembre, Giuseppe Rossi è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. L'uomo, che era stato assessore e vicesindaco della cittadina, è deceduto durante il tragitto in ospedale.

Poco prima delle 11 di oggi Giuseppe Rossi, di 83 anni, stava attraversando in via don Matteo Alberti quando è sopraggiunta una Renault Scenic che lo ha travolto. L'uomo, conosciuto in paese per i suoi precedenti incarichi pubblici, ha sbattuto sul parabrezza e poi è rovinosamente caduto a terra, scontrandosi con l'asfalto.

Immediatamente sono intervenute sul posto un’ambulanza e l’automedica dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza, oltre ai carabinieri di Treviglio e la polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale. I sanitari hanno subito prelevato l'uomo per portarlo in ospedale, ma durante il tragitto non ce l'ha fatta.

Giuseppe Rossi è deceduto a causa dei numerosi traumi riportati all'interno dell'ambulanza che lo stava portando in ospedale. Giunto in pronto soccorso, infatti, i sanitari non hanno potuto fare altro che costatante la morte. Intanto gli agenti di polizia e i militari hanno effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Giuseppe Rossi era stato assessore nella giunta guidata dal sindaco Giuseppe Longhi e poi vice del sindaco Emilio Tognoli e per questo era molto conosciuto a Romano di Lombardia, dove ora tutti lo piangono.