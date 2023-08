Automobile travolge una bicicletta: grave un ragazzo di 19 anni Nel pomeriggio di oggi, in provincia di Bergamo, un’automobile si è scontrata con una bicicletta: un 19enne è stato soccorso in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 21 agosto, a Ponte San Pietro – un comune che si trova nella provincia di Bergamo – si è verificato un grave incidente stradale. In via Merena, infatti, un'automobile ha travolto una bicicletta: in sella, c'era un ragazzo di appena 19 anni che adesso è ricoverato in gravi condizioni. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica.

La dinamica

Sono ancora poche le informazioni relative alle cause dell'incidente. Sembrerebbe che l'automobile, una Fiat Qubo, sia arrivata dalla provinciale – la Briantea – per dirigersi verso il paese. Proprio mentre stava svoltando a sinistra, è arrivato contromano un ragazzo di 19 anni. L'adolescente era in sella a una bicicletta e non è riuscito a frenare.

Il ragazzino ricoverato in gravi condizioni

L'impatto è stato molto violento. Il ragazzo avrebbe addirittura incrinato il parabrezza dell'automobile. Una volta lanciato l'allarme, la centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza.

Il ragazzo è stato portato in ospedale

Gli operatori sanitari hanno fornito tutte le cure del caso sul posto. Hanno poi deciso di trasferire il giovane, di cui non sono state diffuse le generalità, in ospedale per ulteriori accertamenti. Al momento non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nessuna notizia circa le condizioni dell'automobilista. Potrebbe non aver riportato alcuna ferita.

Nel frattempo, mentre gli operatori medicavano il ferito, gli agenti della polizia locale svolgevano i rilievi.