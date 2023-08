Scontro tra una moto e un’auto: grave una ragazza di 27 anni Nel pomeriggio di ieri a Vigevano San Martino (Bergamo) un’automobile si è scontrata con una moto: nell’impatto è rimasta gravemente ferita una ragazza di 27 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un grave incidente stradale sulle strade lombarde. Nella giornata di mercoledì 23 agosto a Vigevano San Martino, comune che si trova nella provincia di Bergamo, un'automobile si è scontrata con una moto. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una ragazza di 27 anni che è stata trasferita in ospedale in codice rosso.

La dinamica dell'incidente

Sono ancora poche le informazioni relative alla dinamica di questo terribile incidente verificatosi sulla strada statale 42. Sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto in una zona di incrocio e precisamente dove si trova il supermercato Eurospin. Lì, infatti, ci sarebbe una via laterale che si immette sulla strada statale. Non è la prima volta che si verificano incidenti in quella area.

Mercoledì pomeriggio, poco prima delle 18, l'automobile ha svoltato dalla stata per immettersi nel parcheggio del centro commerciale. Nello stesso frangente una moto si stava dirigendo verso la statale. L'impatto è stato molto violento. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

La ragazza di 27 anni ricoverata in gravi condizioni

La 27enne che si trovava in sella alla moto è rimasta gravemente ferita. Gli operatori sanitari hanno deciso, considerate le sue condizioni, di trasferirla in ospedale in codice rosso e con un elicottero. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri della stazione di Clusone che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.