Automedica di Areu viene speronata e finisce in un canale a Orzinuovi: ferita l’autista 53enne

Un’autista soccorritrice di Areu di 53 anni è stata trasportata in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente a Orzinuovi (Brescia). La sua automedica è stata speronata da un altro veicolo che avrebbe attraversato un incrocio con il semaforo rosso.

L’automedica finita in un fosso a Orzinuovi (foto da Facebook – Areu)

Un'automedica di Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza, è finita in un canale a Orzinuovi (in provincia di Brescia) in seguito a un incidente stradale. Stando a quanto ricostruito, il mezzo, che aveva a bordo solo la sua autista soccorritrice, è stato colpito a un fianco da un'altra vettura che non avrebbe rispettato il semaforo rosso a un incrocio. La donna di 53 anni che guidava l'automedica è riuscita ad abbandonare il veicolo da sola ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Chiari. Meno gravi le condizioni di due uomini di 32 e 39 anni.

L'incidente si è verificato intorno alle 13:45 del 2 novembre, all'incrocio tra via Donatello e la strada provinciale a Orzinuovi. La 53enne che guidava l'automedica di Areu aveva appena terminato un intervento e stava raggiungendo il proprio equipaggio dopo il trasporto di un paziente in ospedale. Nel passare il semaforo, è stata urtata su una fiancata da una Renault Scenic che parrebbe non aver rispettato il rosso.

L'automedica si è ribaltata ed è finita in un canale colmo d'acqua a bordo strada. La 53enne è riuscita ad autonomamente ad abbandonare l'abitacolo ed è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Chiari. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Orzinovi per ricostruire la dinamica dell'incidente e mettere in sicurezza l'area. Con una nota, la Direzione strategica di Areu ha espresso "la propria vicinanza all’autista coinvolto nell’incidente".