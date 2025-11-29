Auto viene trafitta da un guardrail, estratto il 27enne alla guida: è grave

La foto dell’incidente

Nel corso di questa notte, a cavallo tra venerdì 28 novembre e sabato 29 novembre, si è verificato un grave incidente stradale nel Lodigiano nel quale è rimasto coinvolto un ragazzo di 27 anni. Stando alle prime informazioni disponibili, un'automobile sarebbe finita contro il guardrail posto all’ingresso di un distributore di carburante.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), il sinistro si sarebbe verificato intorno all'1:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto a bordo di due ambulanze e di un'automedica. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i vigili del fuoco e la questura di Lodi.

I vigili del fuoco al lavoro per estrarre l’auto dalle lamiere

Secondo quanto ricostruito, i fatti si sarebbero verificati sull'ex strada statale 235 quando un'auto guidata da un 27enne sarebbe andata contro un guardrail nei pressi di un distributore di carburante rimanendo trafitta. La squadra dei vigili del fuoco, giunta sul posto con autopompa (APS) e autogrù (AG), ha operato con cesoie e divaricatore per estrarre il giovane a bordo del veicolo, rimasto incastrato nell’abitacolo. Una volta liberata, il 27enne è stato affidato al personale sanitario del 118 e dopo aver ricevuto le prime cure è stato trasferito all'ospedale di Rozzano in gravi condizioni, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Nel frattempo, l’area e il veicolo sono stati messi in sicurezza dalle forze dell'ordine che sono intervenute.