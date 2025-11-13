milano
video suggerito
video suggerito

Suv va inversione e si scontra con una moto nel Lodigiano: morto un motociclista

Incidente stradale a Bisnate, in provincia di Lodi. Una moto si è scontrata con un Suv, che stava facendo inversione di marcia, e nell’impatto è morto il motociclista.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Ilaria Quattrone
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 novembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Bisnate, una frazione di Zelo Buon Persico, nel territorio della provincia di Lodi. Una moto si è scontrata con un Suv e nell'impatto è morto il motociclista. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente – come riportato sul portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) – è avvenuto alle 7.30 del mattino sulla ex statale Paullese. La moto, guidata da un uomo di 57 anni, stava viaggiando in direzione Milano quando è stato centrato da un Suv che stava facendo inversione di marcia per evitare la coda di fronte. Alla guida c'era un cinquantenne. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Nonostante tutti i tentativi di salvarlo, il 57enne è morto. Troppo gravi le ferite riportate. Non è chiaro se anche il cinquantenne abbia riportato o meno ferite. Sul portale di Areu, è segnalato anche un codice verde trasferito all'ospedale Sant'Anna di Como.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale del Consorzio Nord Lodigiano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Lodi. Il magistrato ha disposto il sequestro dei mezzi.

Attualità
Cronaca
Lombardia
0 CONDIVISIONI
Immagine
Inchiesta
Case vendute a 15 milioni di euro, solo 50mila vanno al Comune: l'edilizia di lusso è sulle spalle dei milanesi
La Procura ha sequestrato il cantiere di viale Papiniano a Milano
L'accusa di abuso edilizio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views