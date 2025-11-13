Suv va inversione e si scontra con una moto nel Lodigiano: morto un motociclista

Incidente stradale a Bisnate, in provincia di Lodi. Una moto si è scontrata con un Suv, che stava facendo inversione di marcia, e nell’impatto è morto il motociclista.

Immagine di repertorio

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 novembre 2025, si è verificato un incidente stradale a Bisnate, una frazione di Zelo Buon Persico, nel territorio della provincia di Lodi. Una moto si è scontrata con un Suv e nell'impatto è morto il motociclista. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente – come riportato sul portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) – è avvenuto alle 7.30 del mattino sulla ex statale Paullese. La moto, guidata da un uomo di 57 anni, stava viaggiando in direzione Milano quando è stato centrato da un Suv che stava facendo inversione di marcia per evitare la coda di fronte. Alla guida c'era un cinquantenne. Sono stati subito chiamati i soccorsi. Gli operatori sanitari sono intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Nonostante tutti i tentativi di salvarlo, il 57enne è morto. Troppo gravi le ferite riportate. Non è chiaro se anche il cinquantenne abbia riportato o meno ferite. Sul portale di Areu, è segnalato anche un codice verde trasferito all'ospedale Sant'Anna di Como.

Nel frattempo gli agenti della polizia locale del Consorzio Nord Lodigiano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Sul posto è intervenuto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Lodi. Il magistrato ha disposto il sequestro dei mezzi.