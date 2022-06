Auto si ribalta e prende fuoco: muore uno dei due passeggeri, l’altro è gravissimo Un uomo di 31 anni e un ragazzo di 20 sono stati coinvolti in un tragico incidente in provincia di Brescia: la loro auto si è ribaltata e ha preso fuoco. Inutili i soccorsi per uno di loro, morto sul colpo.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragico incidente stradale nella notte a Lumezzane, in provincia di Brescia. Stando alle primissime informazioni, un'auto con a bordo un uomo di 31 anni e un ragazzo di 20 stava viaggiando ad alta velocità quando è andata fuori strada. L'auto si è così ribaltata prendendo fuoco: il maggiore dei due passeggeri è morto sul colpo, nulla sono serviti i tentativi dei soccorsi a rianimarlo sul posto. Mentre il 20enne è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

La dinamica dell'incidente

A distanza di poche ore le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto: sembrerebbe che l'auto stava viaggiando lungo le vie del paese a una velocità più alta di quella consentita. Per cause ancora da accertare, l'uomo alla giuda avrebbe perso il controllo: così la macchina si è ribaltata e ha preso subito fuoco. Ad allarmare il 118 sono stati gli altri automobilista che passavano in zona. Sul posto si sono precipitati medici e paramedici che hanno provato a rianimare il 31enne senza però riuscirci. Gravissimo il 20enne: ora si trova in ospedale. Non è ancora chiaro se sia fuori pericolo.