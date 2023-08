Auto sfonda la vetrata di un centro di assistenza per disabili e investe tre persone: una è grave A Seregno (Monza e Brianza) un’automobile ha sfondato la vetrina di un centro per disabili e ha ferito tre persone. Una di loro è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di oggi, martedì 22 agosto, a Seregno – comune della provincia di Monza e Brianza – un'automobile ha sfondato la vetrata di un centro per disabili. Sono state investite tre persone che si trovavano all'interno della struttura. Una di queste è in gravi condizioni di salute.

La dinamica dell'incidente

L'incidente si è verificato poco dopo le 16. L'automobile è piombata dentro il centro disabili "Il Ritorno" che si trova in Corso Matteotti. Il veicolo, una Nissan Juke, è finita dentro una sala e ha investito le persone che si trovavano all'interno. Tra le persone ferite ci sarebbe uno degli ospiti della struttura, un operatore della Croce Bianca e la conducente del veicolo.

Uno dei feriti è in gravi condizioni di salute

I feriti avrebbero quarant'anni, cinquant'anni e 74 anni. Uno di loro è stato trasferito in ospedale in codice rosso. Non è chiaro se sia in pericolo di vita. Gli altri avrebbero riportato ferite più lievi. Oltre ai medici e ai paramedici del 118, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) con tre ambulanze e un'automedica in codice rosso, sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Seregno.

I rilievi per ricostruire la dinamica affidati alla polizia locale

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'aria e aiutare gli operatori sanitari nell'assistere i feriti. Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso. In particolare modo si cercherà di capire cosa possa aver causato l'incidente: come infatti abbia fatto la conducente a perdere il controllo del proprio mezzo.