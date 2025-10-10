Attraversa sulle strisce e viene travolto da una moto sulla Gardesana: Giuseppe Aldrighi muore dopo 6 giorni

Giuseppe “Beppe” Aldrighi è morto oggi, venerdì 10 ottobre, all’ospedale di Verona dove era ricoverato da 6 giorni. Lo scorso sabato era stato investito da una moto mentre attraversava la Gardesana occidentale.

È morto dopo sei giorni di ricovero all'ospedale Borgo Trento di Verona il 78enne che lo scorso sabato 4 ottobre era stato investito da una moto a Gargnano (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale che si è occupata degli accertamenti, l'anziano, Giuseppe "Beppe" Aldrighi, era stato travolto mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. Alla guida della due ruote c'era un 54enne che, provando a frenare, era caduto e a sua volta era finito contro un'auto riportando qualche ferita.

Aldrighi ha lavorato per anni come incisore prima di andare in pensione e da ormai oltre 30 anni si era trasferito da Brescia a Gargnano, in località Quarcina. Intorno alle 17 del 4 ottobre scorso, il 78enne si trovava sulla Gardesana occidentale, non lontano dalla confluenza tra la strada statale 45bis e la provinciale che conduce a Valvestino e aveva iniziato ad attraversare in prossimità delle strisce pedonali. Ad un certo punto, però, era stato investito da un 54enne che in moto stava procedendo verso Salò.

Il motociclista aveva provato a frenare, ma l'impatto era stato comunque violento. Aldrighi era stato sbalzato per diversi metri e aveva riportato ferite gravi. Caricato a bordo di un'ambulanza, era stato trasportato a Villa di Gargnano dove, poi, era stato preso in carico dall'elisoccorso di Verona che lo aveva accompagnato all'ospedale Borgo Trento. Oggi, venerdì 10 ottobre, il 78enne è deceduto.

Il 54enne, invece, era stato medicato all'ospedale di Gavardo. Dopo la frenata, infatti, era caduto dalla moto ed era finito contro un'auto riportando qualche ferita. Per i rilievi del caso e i vari accertamenti erano intervenuti gli agenti della polizia locale di Gargnano insieme ai carabinieri di Limone e ora dovranno stabilire le varie responsabilità per il decesso di Aldrighi.