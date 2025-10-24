Attraversa sulle strisce a Brescia e viene travolta da un bus: morta Franca Moretta, indagato l’autista

Foto di repertorio

Una 78enne è deceduta nel pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre, dopo essere stata travolta da un autobus a Brescia. Stando a quanto ricostruito finora, l'anziana, che si chiamava Franca Moretta, stava attraversando sulle strisce pedonali all'altezza di un incrocio quando, per motivi ancora da accertare, è stata investita dal mezzo di linea dell'azienda del trasporto pubblico Arriva. Trasportata con urgenza al vicino ospedale Civile, la 78enne non si è mai ripresa e i medici hanno dovuto presto constatare il suo decesso. Il 55enne che guidava l'autobus è ora indagato per omicidio stradale.

L'incidente si è verificato intorno alle 14 del 23 ottobre in via Trento, all'altezza dell'incrocio con via Zadei e via Cipani, non lontano dall'ospedale Civile di Brescia. Moretta, originaria di Treviso e residente a Borgo Trento (in provincia di Verona), stava attraversando sulle strisce pedonali quando un autobus della linea Arriva, partito dalla Valtrompia e diretto alla stazione, l'ha travolta facendola sbalzare sull'asfalto.

La 78enne avrebbe perso subito conoscenza. I soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti con un'ambulanza e un'auto medica e hanno iniziato le manovre di rianimazione. Trasportata con la massima urgenza in pronto soccorso, Moretta non si è mai ripresa e i medici hanno dovuto constatare poco dopo il suo decesso.

Le indagini su quanto accaduto sono state affidate alla polizia locale di Brescia. Sottoposto ai primi esami, il conducente del pullman, un 55enne di origini ucraine, è risultato negativo sia al consumo di alcol che di droga. A bordo del mezzo al momento dell'incidente c'erano alcuni passeggeri, ma nessuno di loro ha riportato conseguenze. Intanto, la ditta Arriva ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima e al proprio autista e ha fatto sapere di aver già fornito agli investigatori le immagini registrate dalle telecamere installate a bordo del mezzo.