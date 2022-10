Attilio Fontana su Letizia Moratti: “Tensioni tra di noi? Mai state, lavoriamo bene insieme” Il governatore della Lombardia ostenta concordia con la sua avversaria Letizia Moratti, intenzionata a candidarsi per la presidenza della Regione nel 2023, e nega ogni attrito. Ma intanto precisa: “Sono io il candidato, sto solo aspettando la conferma”

È ritornata la pace. Anzi, a sentire il governatore della Lombardia Attilio Fontana, sembrerebbe essere sempre regnata. "Letizia Moratti? Mai stata tensione tra di noi. Lavoriamo benissimo insieme".

Eppure, non è passato molto tempo da quando dichiarava perentorio, a favor di telecamera: "Il rapporto tra di noi si è incrinato". Scagliandosi contro la sua numero due, la stessa vicepresidentessa e assessora al Welfare in Lombardia che in diretta tv l'aveva accusato di non aver mantenuto la promessa di candidarla come esponente del centrodestra alle prossime elezioni regionali del 2023.

Il litigio tra Attilio Fontana e Letizia Moratti

"È falso, qui si gioca con l'onorabilità delle persone", era stato costretto a intervenire il diretto interessato. E, oltre alla querelle politica, i due si sono accuratamente evitati per un paio di settimane, presentandosi sempre divisi a ogni occasione pubblica.

"Sono io il candidato del centrodestra"

Cosa è successo, adesso? Il presidente della Regione nicchia e pubblicamente ostenta serenità e armonia con l'avversaria, negando ogni attrito. Ma intanto ci tiene a precisare: "Io sto aspettando conferma del fatto che sarò candidato", ha aggiunto. Sottolineando che con i leader del centrodestra "ci incontreremo appena sarà costituito il governo".

Il nodo della candidatura di Letizia Moratti

Fontana, del resto, sembra esserne certo: il prossimo candidato dell'alleanza Lega-Fratelli d'Italia-Forza Italia sarà lui, è solo una questione di formalità. Ma il nodo della candidatura di Letizia Moratti, che lei porta avanti con un notevole pervicacia, resta. La numero due di Fontana, infatti, è intenzionata a candidarsi in ogni caso, che sia con gli azzurri o meno.

"Molti ritengono che dopo un lavoro positivo e generoso di un anno e mezzo, io possa essere una risorsa per il centrodestra", disse lei. "Ho lavorato anche a una rete civica ascoltando diversi mondi, dall'industria al terzo settore, per costruire un programma". Insomma, non si esclude una candidatura civica.

Il polo civico (di Renzi e Calenda?)

O con il Terzo polo di Renzi e Calenda: le due parti non hanno mai fatto mistero di apprezzarsi a vicenda. Mix che sarebbe sicuramente molto competitivo: il partito di Renzi e Calenda infatti, alle ultime elezioni politiche, ha ottenuto un ottimo risultato elettorale in Lombardia. E Letizia Moratti porta con sé un pacchetto di preferenze personali di certo notevole, visto il lungo passato in politica (soprattutto da sindaco di Milano).

Insomma, nonostante le apparenze, la partita è ancora aperta. E adesso, forse, entra nel vivo più che mai.