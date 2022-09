Letizia Moratti sfida Fontana: sarà candidata alle Regionali 2023, con o senza il centrodestra Letizia Moratti si candiderà con o senza il centrodestra alle Regionali del 2023. Tra le ipotesi, anche una coalizione con il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

Immagine di repertorio

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni regionali Lombardia 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Letizia Moratti correrà per le Regionali del 2023, con o senza il centrodestra. L'attuale vice presidente di Regione Lombardia si candiderà con la sua lista civica sfidando, di fatto, il suo presidente Attilio Fontana, che allo stato attuale è stato confermato da Matteo Salvini quale nome su cui la coalizione che ha appena trionfato alle elezioni politiche punterà per l'anno prossimo.

Attilio Fontana è il candidato di Salvini ma anche della Meloni?

Nonostante, però, le parole del leader della Lega, che ha subìto un netto tracollo in termini di preferenze, scendendo sotto il 9 per cento del totale, la posizione di Attilio Fontana è tutt'altro che blindata. Proprio in virtù dei risultati elettorali nazionali e lombardi, gli equilibri dentro il centrodestra propendono fortemente in favore di Fratelli d'Italia, che ha battuto la Lega anche nel suo feudo Varese.

Giorgia Meloni potrebbe dunque suggerire (o imporre) un nuovo nome trovando il supporto oltre che del suo partito, anche di quello di Silvio Berlusconi. In caso Fontana, al contrario, dovesse essere confermata anche dalla leader di Fratelli d'Italia, Letizia Moratti – riporta il Corriere della sera – potrebbe correre alle elezioni insieme ad un altro schieramento.

Ipotesi coalizione Moratti-Terzo Polo

L'ipotesi potrebbe cadere sul Terzo Polo del duo Calenda-Renzi: Azione, per bocca del segretario regionale Niccolò Carretta, vuole "costruire una proposta competitiva, efficace e migliorativa per la Lombardia". Di certo, il partito di Calenda non correrà insieme al Partito Democratico qualora la coalizione includesse il Movimento cinque stelle di Giuseppe Conte.