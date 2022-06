Letizia Moratti pronta a candidarsi alle elezioni regionali in Lombardia: “Serve segnale dal centrodestra” Letizia Moratti, assessora al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia, si è detta pronta a candidarsi alle elezioni regionali 2023.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Letizia Moratti è pronta a candidarsi alle elezioni regionali 2023 della Lombardia: è quanto la stessa vicepresidente di Regione ha detto durante la sua intervista a "Pane al Pane" su Radio Lombardia. L'assessora al Welfare ha poi voluto lanciare un messaggio al centrodestra sostenendo di star aspettando dalla coalizione un segnale.

Moratti: Mia candidatura sollecitata da più parti

"Molti ritengono che dopo un lavoro positivo e generoso di un anno e mezzo, io possa essere una risorsa per il centrodestra", ha spiegato Moratti. La vicepresidente ha precisato di sentirsi di essere un valore aggiunto per la coalizione. Quella stessa coalizione alla quale l'assessore ha dato da tempo la sua disponibilità: "Sono sollecitata quotidianamente da più parti quindi dal mondo del terzo settore, del volontariato, dal mondo cattolico, dal mondo imprenditoriale".

Un appoggio che, nei giorni scorsi, le era arrivato anche da un altro leader politico: Carlo Calenda di più Azione. Calenda aveva infatti dichiarato di essere pronto ad appoggiare una possibile candidatura di Moratti: "Letizia Moratti sarebbe un'ottima candidata a fare il presidente della Regione".

La replica della Lega

L'intervista dell'assessora e vicepresidente non è di certo passata inosservata a quella stessa coalizione che ha voluto sollecitare: il coordinatore regionale della Lega Fabrizio Cecchetti non si è lasciato sfuggire la replica: "Squadra che vince non si cambia", ha sottolineato senza tanti giri di parole. Cecchetti ha ricordato infatti che in lizza c'è l'attuale Presidente di Regione, Attilio Fontana: "È stato prosciolto da ogni strampalata accusa e ha fatto gli interessi dei lombardi in momenti drammatici". Sentenza di proscioglimento che però vede il ricorso della Procura di Milano che potrebbe quindi complicare il percorso politico di Fontana.