Chi è Letizia Moratti, ex ministra candidata del centrodestra come Presidente della Repubblica Il centrodestra ha deciso di proporre Letizia Moratti come candidata a Presidente della Repubblica. L’ex ministra ed ex sindaca di Milano è considerata una figura “apartitica” che può convincere il centrosinistra.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il centrodestra ha avanzato le sue proposte per il Quirinale, indicando tre nomi per l'elezione del Presidente della Repubblica. Tra questi c'è Letizia Moratti, insieme a Carlo Nordio e Marcello Pera, annunciati da Matteo Salvini durante una breve conferenza stampa tenuta alla Camera dei deputati insieme agli altri leader di coalizione. La vicepresidente della Regione Lombardia viene considerata una candidatura super partes, in quanto non rappresentante di una forza politica. Certo è che proviene dall'ambiente di centrodestra, più precisamente dall'area Forza Italia. Il segretario della Lega ci ha tenuto a sottolineare che nessuno dei tre candidati "ha la tessera di partito in tasca".

Chi è Letizia Moratti, ex ministra candidata del centrodestra al Quirinale

Attualmente Letizia Moratti è la vicepresidente e assessora al Welfare della Regione Lombardia, nella giunta di centrodestra presieduta da Attilio Fontana. In passato è stata dirigente d'azienda, la prima donna presidente della Rai, ma anche ministra dell'Istruzione nel governo Berlusconi dal 2001 al 2006. Successivamente Moratti è stata eletta sindaca di Milano, carica che ha ricoperto dal 2006 al 2011.

La risposta del centrosinistra ai candidati al Quirinale del centrodestra

Sul suo nome, e sugli altri proposti dal centrodestra, i leader di centrosinistra non si sono espressi al momento. Enrico Letta si è limitato a dire che sono "nomi sicuramente di qualità e li valuteremo senza spirito pregiudiziale". Apertura comunque molto apprezzata da Salvini, Meloni e Tajani, che nei giorni scorsi hanno incontrato singolarmente il leader del Partito Democratico, così come gli altri vertici dei partiti. Per il centrodestra Moratti è una candidatura più istituzionale che politica, e vuole provare a convincere il centrosinistra in questo modo. Ora la palla passa a Letta, Conte e Speranza, che si sono riuniti dopo la conferenza del centrodestra. La sensazione è che si tratti di una base di trattativa, mentre i veri nomi restano ancora coperti.