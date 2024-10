video suggerito

Letizia Girolami uccisa a bastonate dall'ex della figlia: l'uomo che lei ospitava in casa ha confessato Secondo gli inquirenti, il 37enne avrebbe usato un bastone trovato sul posto per colpire Letizia Girolami e ucciderla. La vittima ospitava l'ex fidanzato della figlia nel casolare di famiglia nell'attesa che l'uomo trovasse una sistemazione ma tra i due pare fossero nati degli screzi nell'ultimo periodo.

A cura di Antonio Palma

Uccisa a bastonate dall’ex fidanzato della figlia che lei ospitava in casa sua a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, così sarebbe morta Letizia Girolami la 72enne trovata senza vita nella notte tra sabato e domenica dopo essere sparita nel nulla dal pomeriggio di sabato. L’uomo, il 37enne Irfan Rana Mohamed, ha confessato il delitto dopo essere stato fermato dai carabinieri lunedì mattina.

Dopo il ritrovamento del cadavere della signora, psicoterapeuta originaria di Roma, gli inquirenti si erano indirizzati subito verso l’ipotesi dell’omicidio visto che la 72enne aveva una profonda ferita alla testa che lasciava escludere una caduta accidentale. Da un primo esame esterno del corpo e dai rilievi effettuati dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del comando Provinciale dei carabinieri di Firenze, in effetti era emerso che la profonda ferita era compatibile con un oggetto contundente con cui la vittima sarebbe stata colpita.

Le indagini poco dopo si sono concentrate sull’ex fidanzato della figlia della vittima che soggiornava nella stessa casa e col quale pare che la donna avesse avuto degli screzi nell’ultimo periodo. Secondo quanto emerso finora, il 37enne soggiornava nel casolare tra Foiano e la frazione di Pozzo in attesa di una sistemazione, ma nell’ultimo periodo in casa sarebbero nate delle liti con gli ex suoceri.

L’uomo era uscito di casa sabato mattina dicendo che andava a Prato in cerca di un lavoro e non era rientrato. Dopo la scoperta del cadavere di Letizia Girolami, domenica notte, i carabinieri lo hanno rintracciato e convocato in caserma. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Arezzo, hanno consentito di raccogliere elementi idonei per il fermo dell’uomo come responsabile del reato di omicidio volontario.

Durante l’interrogatorio il 37enne ha confessato il delitto ed è stato trasferito nel carcere di Arezzo. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe usato un bastone trovato sul posto per colpire Letizia Girolami. Le indagini però ora proseguono per accertare tutti i fatti e le circostanze dell’omicidio come la dinamica precisa e il movente.