Chi era Letizia Girolami, la psicologa romana trovata morta ad Arezzo con una ferita alla testa Originaria di Roma, da anni ad Arezzo, Letizia Girolami era una psicoterapeuta e viveva con suo marito a Foiano della Chiana. Scomparsa sabato pomeriggio, è stata trovata morta con una ferita alla testa e si sospetta l'omicidio.

A cura di Alessia Rabbai

Letizia Girolami, la psicoterapeuta romana morta ad Arezzo

Letizia Girolami aveva settantadue anni ed era una psicoterapeuta. Originaria di Roma, da qualche anno si era trasferita ad Arezzo, in Toscana, dov'è stata trovata morta lo scorso sabato 5 ottobre, con una ferita alla testa. La professionista in realtà lavorava facendo la spola tra le due città, dove aveva gli studi ed incontrava i suoi pazienti. Viveva insieme a suo marito, i due avevano una figlia.

Letizia scomparsa da Foiano della Chiana e trovata morta

Letizia e suo marito abitavano in un casolare di campagna a Foiano della Chiana. È da lì che la donna è scomparsa nel pomeriggio di sabato scorso, dopo essere uscita di casa per fare una passeggiata. Sono stati momenti di preoccupazione per il marito, non vedendola più rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei. Con il trascorrere delle ore ha temuto che le fosse successo qualcosa, ha chiamato la figlia, che era fuori dall'Italia.

I famigliari ne hanno denunciato la scomparsa e sono partite le ricerche, che si sono concluse con il più drammatico degli esiti. Sulle sue tracce si sono messi i carabinieri e i vigili del fuoco, ricerche che si sono concentrate in particolare nel territorio compreso tra Foiano e Pozzo.

Ipotesi omicidio

Letizia è stata trovata morta nelle campagne dell'Aretino, non molto lontano dalla sua abitazione. Il cadavere aveva una profonda ferita alla testa, si indaga a 360 gradi, e non si esclude la pista dell'omicidio. Da un primo esame esterno pare che la ferita sia compatibile con un oggetto contundente, con il quale la vittima potrebbe essere stata colpita. Non si esclude tuttavia che possa essersi provocata la ferita dopo una caduta accidentale. Per chiarire i dubbi sulle cause del decesso servirà attendere i risultati degli esami autoptici.