Letizia Girolami trovata morta in un campo nell’Aretino: fermato l’ex fidanzato della figlia Una persona sarebbe stata fermata per la morte di Letizia Girolami, la 72enne romana scomparsa e ritrovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana, nell’Aretino, con una ferita alla testa. Si tratta dell’ex fidanzato della figlia. Le indagini, scattate dopo il ritrovamento del cadavere della donna, sono andate avanti per tutta la notte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

A sinistra, la 72enne Letizia Girolami

Sarebbe stata fermata una persona per la morte di Letizia Girolami, la 72enne romana scomparsa nell'Aretino e ritrovata senza vita in un campo a Foiano della Chiana con una ferita alla testa.

Si tratta dell'ex fidanzato della figlia, come confermano fonti investigative a Fanpage.it. Le indagini sono andate avanti tutta la notte e gli inquirenti ritengono che la donna sia stata colpita con un oggetto contundente.

Girolami, psicoterapeuta e psicologa spirituale, risiedeva da 30 anni in un casolare di Foiano con il marito coetaneo, un pittore di origine canadese. Il cadavere della 72enne intorno all'una della notte tra sabato e domenica.

Ieri sera i carabinieri che conducono le indagini, coordinati dalla pubblico ministero Laura Masiello, hanno ascoltato il marito, che per primo aveva dato l'allarme telefonando alla figlia, residente in Spagna, la quale poi aveva chiamato il numero unico per le emergenze 112 e alcuni conoscenti.

La donna era scomparsa dopo essere uscita di casa per fare una passeggiata e l'uomo, non vedendola più rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, aveva temuto che le fosse successo qualcosa e aveva allertato la figlia. I familiari avevano quindi deciso di denunciarne la scomparsa e di far scattare le ricerche, che si sono tuttavia concluse con il più drammatico degli esiti.

Letizia Girolami era conosciuta per la sua professione, donna definita solare e aperta da tutti, era tornata a Foiano per vivere nel casolare del padre. L'ipotesi più probabile è quella di omicidio, praticamente ormai quasi scartata la caduta accidentale, anche perché nella zona non ci sono oggetti compatibili con la ferita rilevata sulla testa della donna.

Nei prossimi giorni sul corpo della 72enne sarà eseguita l'autopsia che contribuirà a chiarire le cause della morte. Nella serata di ieri, domenica 6 ottobre, è arrivata Foiano della Chiana, nella caserma dei Carabinieri, la Procuratrice capo di Arezzo Gianfederica Dito per seguire personalmente le indagini.