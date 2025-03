Scomparsa da 6 giorni, Pamela trovata morta in una valigia abbandonata nel Bronx: arrestato l’ex fidanzato

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

L'hanno cercata per sei giorni poi tra giovedì e venerdì la tragica scoperta: è stata trovata cadavere in una valigia abbandonata Pamela Alcantara, 26enne americana di cui si erano perse le tracce nella zona del Bronx, a New York. Il corpo della giovane si trovava vicino al Saw Mill River Creek, a Yonkers (nella contea di Westchester). Sarebbe stata uccisa e l'ex fidanzato, un uomo di 46 anni, è stato arrestato, anche se a suo carico non è stata ancora emessa alcuna accusa.

Come riporta il New York Post, la giovane era stata vista l'ultima volta domenica nel suo palazzo di Fordham Heights, come dimostrano alcuni filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, e la famiglia, preoccupata per la sua scomparsa, aveva allertato la polizia, soprattutto perché la 26enne aveva recentemente interrotto una relazione e stava per lasciare l'appartamento che condivideva con l'ex fidanzato, che aveva frequentato per i cinque anni precedenti.

La targa del suo ex fidanzato ha emesso un segnale acustico vicino al luogo in cui è stato trovato il corpo alle 9:50 di giovedì, secondo WABC. La polizia di New York ha perquisito l'area lungo la carreggiata dove si era fermato il suo veicolo e un drone ha individuato la valigia rossa contenente il suo corpo in acqua, sempre secondo fonti delle forze dell'ordine. E l'uomo è stato preso in custodia poco dopo senza però al momento alcuna accusa specifica.

Alcantara ha parlato l'ultima volta con sua madre su FaceTime domenica mattina e ha detto che stava per andare ad una funzione religiosa, alla quale non si è mai presentata. Il Nyp riferisce che la ragazza è stata vista nel video della telecamera di sorveglianza mentre entrava in ascensore, senza mai uscire dall'edificio. "Siamo tutti devastati perché questo non sarebbe mai dovuto accadere – ha detto un parente a un media locale – Aveva solo 26 anni e tutta la vita davanti a sé".