Letizia Girolami, l'ex della figlia l'ha uccisa a bastonate e poi ha preso il treno come alibi Molti gli interrogativi sull'omicidio di Letizia Girolami, la 72enne uccisa dall'ex fidanzato della figlia Mohamed Irfan Rana a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. L'uomo ha confessato il delitto ma non ha chiarito tempi e movente. Si attende autopsia ed esami sulla zappa usata per colpire e sugli indumenti.

A cura di Antonio Palma

Sono ancora tanti i dubbi e gli interrogativi sull'omicidio di Letizia Girolami, la 72enne uccisa dall'ex fidanzato della figlia Mohamed Irfan Rana in un campo vicino al casolare di famiglia a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. L'uomo di 37 anni ha confessato il delitto davanti al pm e resta ora in carcere ma non ha chiarito tempi, modalità e soprattutto movente.

Qualche certezza in più dovrebbe arrivare dall'autopsia sul corpo della psicoterapeuta romana, che sarà condotta domani dal medico legale, e dalle analisi tecnico scientifiche sui reperti compresa la presunta arma del delitto, una zappa. L'esame post mortem infatti dovrà accertare i tempi del decesso, se la donna abbia subito altre aggressioni, oltre alle bastonate, e se le ferite al capo visibili sul corpo della vittima siano compatibili con l'arnese agricolo ritrovato poco distante.

Il 37enne ha parlato di una generica lite e di un bastone trovato sul posto per colpire la donna. Per questo sia la zappa che gli indumenti dell'uomo saranno ora analizzati in cerca di tracce di sangue o altri elementi utili ai fini investigativi. Nel mirino degli inquirenti però soprattutto i tempi del decesso e il percorso dell'omicida.

Resta infatti da capire se si sia trattato di un omicidio frutto di uno scatto di ira o di un atto premeditato. Secondo quanto ricostruito finora, in casa si era creata una situazione di tensione tra il 37enne la famiglia della ex che lo stava ospitando in attesa di una sistemazione. La mattina del delitto, sabato scorso, il 37enne si era allontanato dicendo che sarebbe andato proprio in cerca di un lavoro a Prato.

Al momento del fermo ha confermato il suo presunto alibi mostrano anche un biglietto del treno ma per gli inquirenti sarebbe salito sul convoglio solo dopo aver ucciso Letizia Girolami, sabato pomeriggio. Secondo quanto trapelato, quando si era diffusa la notizia della scomparsa di Letizia Girolami, la figlia della donna lo avrebbe chiamato per avere notizie ma lui l'avrebbe rassicurata dicendo che aveva visto la madre in compagnia di altre persone.