Atterrano a Malpensa per incontrare il figlio: marito e moglie muoiono in un incidente stradale Erano appena atterrati all’aeroporto di Milano Malpensa ed erano diretti a Verona per andare a trovare il figlio: la coppia di genitori è rimasta però coinvolta in un incidente stradale sull’Autostrada A8 e i due sono morti a distanza di una settimana l’uno dall’altro.

Juan Carlo Iannuzzi e Patricia Morales erano appena atterrati all'aeroporto di Milano Malpensa: avrebbero dovuto incontrare il figlio, che vive a Verona, per trascorrere qualche ora con lui. Purtroppo però domenica scorsa sono rimasti coinvolti in un terribile incidente stradale che è avvenuto lungo l'autostrada A8. Patricia è morta sul colpo. Juan, purtroppo, è deceduto oggi, venerdì 31 marzo.

La dinamica dell'incidente

Il 67enne era ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Legnano. Purtroppo però non è stato possibile salvarlo. La coppia era originaria dell'Argentina, ma viveva – ormai da tempo – in Italia e precisamente a Senago (Milano). Domenica si trovava in auto con una coppia di amici che era andata a prenderli in aeroporto. Intorno alle 11, si trovavano all'altezza di Origgio (Varese) e in direzione Milano. A un certo punto la loro auto, una Renault Captur, sarebbe stata investita da un furgone, un Mercedes van.

La moglie è morta sul colpo, il marito dopo una settimana

Il conducente non si sarebbe accorto dei segnali di rallentamento delle automobili che si trovavano di fronte a lui e ha investito ben tre veicoli. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto dall'automobile, la donna ormai priva di vita. Gli operatori sanitari hanno trasferito il marito in ospedale in codice rosso e oggi il decesso.

Il figlio, che ha perso entrambi i genitori in poco meno di sette giorni, ha dato il consenso per l'espianto degli organi del padre e in questo modo sarà possibile salvare diverse vite umane.