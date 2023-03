Maxi incidente sulla A8, quattro veicoli coinvolti e oltre 10 persone ferite: morta una donna Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la A8 questa mattina, domenica 26 marzo. Sarebbero almeno 10 le persone ferite, di cui tre in condizioni gravissime. Una donna di 64 anni è deceduta.

Un incidente avvenuto poco prima delle 11 di questa mattina, domenica 26 marzo, ha paralizzato il traffico dell'autostrada A8 in direzione Milano. All'altezza del chilometro 11, tra Castellanza e il bivio con la A9 Lainate-Chiasso, quattro veicoli sono rimasti coinvolti in uno schianto. In tutto sono almeno dieci le persone ferite, due delle quali in condizioni gravissime. Una donna di origini argentine di 64 anni, invece, ha perso la vita. La Società Autostrade ha fatto sapere poco dopo di chiuso il tratto a causa dell'incidente.

L'arrivo dei soccorsi e le prime cure

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale Autolaghi di Busto Arsizio, che dovranno ricostruire la dinamica di quanto successo, il personale di Autostrade per l'Italia, i vigili del fuoco di Varese e numerosi mezzi di soccorso sanitario: sei ambulanze, un'automedica e un elicottero decollato da Milano.

All'arrivo dei medici, tre persone risultavano in arresto cardiaco. Secondo le prime informazioni, sarebbero riusciti a rianimarne uno. Intorno alle 12:30, il tratto era chiuso e il traffico bloccato con quattro chilometri di coda.

Da una prima ricostruzione, pare che un veicolo abbia tamponato ad alta velocità un altro che lo precedeva in seconda corsia. Dopodiché, una terza auto è stata colpita in terza corsia e una quarta è stata travolta mentre si trovava nella corsia d'emergenza.

I percorsi alternativi proposti da Autostrade

Società Autostrada ha suggerito un percorso alternativo per chi è diretto verso Milano, ovvero uscire a Castellanza (dove si sono già formati due chilometri di coda, e, dopo aver percorso la Statale 527 Saronnese, verso la A9 Lainate-Chiasso, rientrare in autostrada a Saronno.

Per quanto riguarda gli automobilisti che arrivano da Busto Arsizio-Varese, dovranno percorrere la A36 Pedemontana e rientrare sulla A9 Lainate-Chiasso in direzione di Milano.