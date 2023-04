Incidente sull’autostrada A1, donna scende dall’auto e viene travolta: è morta Una donna è morta dopo che è rimasta coinvolta in un incidente gravissimo sull’Autostrada A1: è scesa dalla sua auto e poi è stata travolta da un altro veicolo.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna è morta dopo un incidente che si è verificato sull'Autostrada A1 alle porte del comune di Milano. L'incidente si è verificato nella notte tra ieri, domenica 9 aprile, e oggi, lunedì 10 aprile. Sul posto, oltre ai medici e ai paramedici del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

La donna era scesa dalla sua automobile e travolta da un altro veicolo

Al momento si sa che l'incidente è avvenuto a mezzanotte tra le uscite Tangenziale Ovest e San Giuliano Milanese. Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili. In totale sono sei le persone ferite. La donna era, fin da subito, in gravissime condizioni: sembrerebbe che sia scesa dall'auto, forse per un incidente precedente, e travolta da un altro veicolo.

È stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Raffaele in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo è morta poco dopo. Non si conoscono ancora le sue generalità.

Ci sono altri cinque feriti coinvolti nell'incidente sull'Autostrada A1

Oltre agli operatori sanitari inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sono stati inviati i vigili del fuoco e la polizia stradale di Novate. Gli altri cinque viaggiatori, che hanno tra i 16 e i 35 anni, non avrebbero riportato gravi ferite. Per consentire tutte le operazioni di sicurezza, è stato bloccato il tratto di strada in direzione Milano: sono stati quindi registrati disagi sull'Autostrada A1. Autostrada per l'Italia ha infatti scritto: "Entrata consigliata verso Milano: San Giuliano. Uscita consigliata provenendo da Bologna: Bivio Tangenziale Ovest/A1 sud su A50 Tangenziale Ovest Milano".