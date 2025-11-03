Arriva l’Intersections 2025 a Milano: l’evento dedicato alla co-intelligenza creativa

È in arrivo l’Intersections 2025, l’appuntamento, che riunisce la community italiana e internazionale della comunicazione, del marketing e della creatività, che durerà due giorni e avrà come tema la co-intelligenza creativa.

È tutto pronto per Intersections 2025. L'appuntamento, che riunisce la community italiana e internazionale della comunicazione, del marketing e della creatività, durerà due giorni e avrà come tema la co-intelligenza creativa. Più nello specifico, l'incontro tra intelligenza umana e artificiale. Quello dei prossimi giorni sarà l'evento più importante, a livello nazionale, dedicato all'innovazione e alla cultura della comunicazione. L'evento è stato promosso da ADCI – Art Directors Club Italiano, IAB Italia e UNA – Aziende della Comunicazione Unite. Quest'anno però, tra i partner ufficiali, entra in campo anche UPA – Utenti Pubblicità Associati.

L'evento vedrà la partecipazione di oltre 300 speaker, che arrivano da tutto il mondo, con cui si potrà capire come la tecnologia stia trasformando la creatività, i media, l'entertainment e le relazioni tra brand e persone. Sul palco ci saranno diverse figure come Neil Patel, Co-founder di NP Digital; Evan Shapiro, The Media Cartographer; Nick Law, Global Creative Strategy and Experience Lead di Accenture Song, ma anche Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer TIM; Christina Lundari, Country Manager Global Business Solutions TikTok Italia; Carla Leveratto, Creative & Content Lead di Google Italia, insieme a celebrities del calibro di Alessandro Cattelan, Esteban Cambiasso e Stefano De Martino.

Tra gli appuntamenti da non perdere ci sarà anche l’intervento “Anche sul web la pubblicità ha bisogno di regole, per crescere”, durante il quale ci sarà il confronto tra Chiara Alvisi (Presidente Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria), Giacomo Lasorella (Presidente Agcom) e Marco Travaglia (Presidente UPA).

Le giornate si concluderanno con gli ADCI Awards, il premio più prestigioso della community creativa italiana, che premierà i migliori progetti e campagne pubblicitarie realizzati nell’ultimo anno.