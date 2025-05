video suggerito

Arrestato per abusi sulla vicina di casa 20enne, il 62enne l’avrebbe violentata con la scusa di un passaggio in auto Un 62enne di Verdello (Bergamo) è stato arrestato il 26 maggio per violenza sessuale aggravata. Stando a quanto denunciato da una vicina di casa 20enne, l’uomo l’avrebbe violentata con la scusa di offrirle un passaggio in auto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per mesi un 62enne di Verdello (in provincia di Bergamo) avrebbe assunto un atteggiamento fastidioso, e a volte anche molesto, nei confronti di una vicina di casa di 20 anni. La situazione, però, sarebbe degenerata lo scorso 1 maggio. Secondo il gip Riccardo Moreschi, che ha disposto il carcere per l'indagato, approfittando di un periodo di fragilità psicologica della ragazza l'uomo le avrebbe offerto un passaggio in auto e, portata in una zona isolata del paese, avrebbe abusato sessualmente di lei.

La 20enne ha sporto denuncia contro il 62enne vicino di casa il 3 maggio, quando si è presentata presso la caserma dei carabinieri di Verdello insieme ai genitori. La ragazza avrebbe raccontato di vivere un momento difficile e che due giorni prima, l'1 maggio, aveva accettato un passaggio in auto verso casa da quell'uomo che conosceva di vista. Ancora non è chiaro se l'incontro tra i due sia avvenuto per caso, ma comunque non erano distanti dal condominio dove risiedono entrambi. Una volta che la 20enne è salita in macchina, il 62enne avrebbe guidato fino a una zona isolata del paese e lì l'avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale.

Ai carabinieri la ragazza ha spiegato di aver provato a opporsi agli abusi, senza riuscirci. Come riportato dal Corriere della Sera, il 62enne le avrebbe detto: "Non dire niente a nessuno". Dopodiché l'avrebbe lasciata davanti a un negozio. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei genitori e dell'amica della 20enne, con la quale si sarebbe confidata per prima. Inoltre, analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza sarebbero state trovate conferme del passaggio dell'auto del 62enne nella zona indicata dalla presunta vittima.

Leggi anche Perseguita per mesi una ragazza vicina di casa nel Bergamasco e la violenta: 62enne arrestato

Su richiesta della pm Chiara Monzio Compagnoni, il 62enne è stato arrestato nella mattinata di lunedì 26 maggio con l'accusa di violenza sessuale aggravata. Il gip del Tribunale di Bergamo ha emesso nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, parlando di "mancanza totale di freni inibitori" e "mancanza di comprensione del disvalore" del suo comportamento. Nelle prossime ore l'indagato sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia.