Perseguita per mesi una ragazza vicina di casa nel Bergamasco e la violenta: 62enne arrestato Lo scorso 26 maggio i carabinieri di Verdello (Bergamo) hanno arrestato un 62enne per violenza sessuale aggravata. Per mesi l'uomo avrebbe cercato un contatto con una ragazza vicina di casa e l'avrebbe violentata con la scusa di offrirle un passaggio.

A cura di Enrico Spaccini

Un 62enne di Verdello (in provincia di Bergamo) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale aggravata nella mattinata del 26 maggio. Stando a quanto ricostruito dai militari, l'uomo avrebbe messo in atto reiterati comportamenti molesti nei confronti di una ragazza e avrebbe abusato sessualmente di lei. Su richiesta della Procura, il gip ha emesso nei confronti del 62enne la misura cautelare in carcere.

Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia della presunta vittima che, dopo essersi confidata con un'amica, accompagnata dai genitori si è presentata in caserma per raccontare quanto le sarebbe successo. Stando a quanto ricostruito, per mesi il 62enne avrebbe cercato un contatto con la ragazza, attraverso lusinghe e attenzioni sempre più insistenti, nel cortile condominiale.

Alcune settimane fa, il 62enne avrebbe incontrato la ragazza per strada e le avrebbe offerto un passaggio in auto fino a casa. L'uomo, però, l'avrebbe condotta contro la sua volontà in un’area isolata di Verdellino e là avrebbe abusato sessualmente di lei. Con conversazioni confidenziali, testimonianze e immagini di videosorveglianza, i carabinieri avrebbero trovato conferme della presenza del 62enne e della ragazza nel luogo che era stato indicato nella denuncia.

Anche nei giorni precedenti l’arresto, il 62enne sarebbe stato visto aggirarsi nell’area condominiale probabilmente nel tentativo di avvicinare la ragazza, ma avrebbe desistito per la presenza dei parenti di lei. Lo scorso lunedì 26 maggio, i carabinieri di Verdello hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip nei confronti del 62enne e lo hanno condotto in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata.