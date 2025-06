I vicini si lamentano per le urla, lui spara per intimidirli: arrestato 26enne nella Bergamasca

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso del pomeriggio di domenica scorsa, l'8 giugno, alcuni residenti di un condominio in via Locatelli, a Misane Gera d'Adda (Bergamo), hanno sentito i vicini litigare violentemente con urla e insulti. Dopo essersi affacciati per chiedere loro di calmarsi, invece di una risposta, hanno ricevuto uno sparo di avvertimento.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'allarme sarebbe stato lanciato intorno alle 16:00 di domenica quando al 112 i condomini avrebbero riferito: "Qualcuno ha sparato". Sul posto, un complesso di case a ringhiera proprio di fronte all’ufficio postale, in pieno centro paese, sono intervenuti i carabinieri di Caravaggio e i vigili del fuoco, ma una volta lì il presunto responsabile – un 26enne di origini calabresi, con precedenti di polizia – era sparito e con lui anche la compagna 25enne bergamasca.

Secondo la ricostruzione fatta dai vicini, i due avrebbero avuto una violenta lite nell'appartamento al primo al piano dove si era trasferiti qualche mese prima. Al culmine del diverbio tra urla e insulti, i condomini si sarebbero affacciati alla finestra per invitarli a calmarsi minacciando di allertare le forze dell'ordine. Stando al racconto dei vicini di casa, di tutta risposta il 26enne avrebbe risposto "ne ho anche per voi" per poi uscire sul balcone, esplodere un colpo d'avvertimento rivolto verso il basso con una pistola, e quindi rientrare per poi allontanarsi a bordo della propria automobile.

Alla fine, l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri non lontano dall'abitazione un paio d'ore più tardi. Il 26enne è stato arrestato per detenzione illegale di armi e, al momento, si trova in attesa dell’interrogatorio di convalida.