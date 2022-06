Aereo ultraleggero vola tra le case della Brianza, aperta un’inchiesta per cercare il pilota Un aereo ultraleggero è passato per tre volte lungo la strada di un quartiere di Gussago. A dare l’allarme sono stati i residenti che hanno visto il velivolo vicino alle proprie finestre. Sul caso verrà aperta un’inchiesta per identificare il pilota.

A cura di Enrico Spaccini

Due frame del video girato dai residenti di Pratolungo

Erano circa le 20 e 30 di martedì 21 giugno quando i residenti del quartiere Pratolungo di Gussago (in provincia di Brescia) si sono affacciati quasi tutti contemporaneamente alla finestra. Lungo la via principale stava passando in quel momento un aereo ultraleggero a quota bassissima. Il pilota ha ripetuto quell'azione tre volte, per poi andarsene in direzione ovest quindi verso Milano o Bergamo. Su quel volo verrà aperta un'inchiesta e il responsabile di quelle manovre rischia almeno la perdita del brevetto di volo oltre ad altre denunce.

Il racconto dei testimoni

"Stavo cambiando la mia bambina di 8 mesi – racconta uno dei gussaghesi della zona – Pensavo fosse un'auto lanciata a folle velocità". Invece, quel forte rumore che aveva sentito era il velivolo che stava passando vicino alla propria abitazione. Percorso quel viale, si è rialzato di qualche metro, ha virato poco lontano e ha imboccato quella strada per altre due volte. Il fatto che abbia ripetuto quell'operazione sembra escludere un problema tecnico o meccanico. È più probabile che stesse eseguendo una sorta di "inchino" per salutare qualcuno.

Cosa rischia il pilota

Alcuni dei residenti di Pratolungo hanno ripreso quelle azioni con i propri smartphone che potrebbero aiutare a identificare il pilota. Altri hanno anche cercato contattare il club di volo della Lombardia centro-orientale per capire meglio cosa stesse accadendo. Sul caso verrà aperta nei prossimi giorni un'inchiesta. Il responsabile di quelle virati rischia la perdita del brevetto di volo, oltre a eventuali denunce penali per tipologia di volo e manovre pericolose per gli abitanti.