Ultraleggero precipita in fase di atterraggio: gravissimo il pilota Questa mattina in provincia di Cremona è precipitato un ultraleggero con a bordo un pilota di 74 anni: è stato trasportato in gravissime condizioni in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Gravissimo incidente nella mattinata di oggi mercoledì 8 giugno a Pieranica, in provincia di Cremona. Qui verso le 8.26 un ultraleggero è precipitato mentre era in fase di atterraggio: il velivolo è precipitato da un'altezza di 30 metri. Tutta la dinamica è ancora da chiarire. In gravissime condizioni è il pilota 74enne: dalla caduta ha riportato un grave trauma cranico, un trauma al volto e al torace. Oltre che a fratture multiple agli arti inferiori. Disperato il trasporto in codice rosso all'ospedale di Cremona dove ora è sotto le cure dei medici.