Ultraleggero precipita poco dopo il decollo: coinvolti un pilota di 20 anni e una 18enne Alla guida c’era un pilota di 20 anni e a bordo una ragazzina di 18, rimasti fortunatamente illesi dopo l’incidente.

A cura di Giorgia Venturini

Paura per due ragazzi di 20 e di 18 anni: questa mattina attorno alle 9.30 erano appena decollati dall'aeroclub quando sono precipitati con un ultraleggero nei pressi di via Leonardo da Vinci a Valbrembo, nella Bergamasca. Come riporta l'Eco di Bergamo, alla guida c'era un pilota di 20 anni e una ragazzina di 18, rimasti fortunatamente illesi dopo l'incidente.

Le cause dell'incidente

Pochi secondi dopo sul posto si sono precipitati i soccorsi: i paramedici in ambulanza e i vigili del fuoco di Dalmine, oltre che una squadra partita dalla centrale di Bergamo. I ragazzi fortunatamente non erano feriti. Intanto i vigili del fuoco si sono assicurati di mettere in sicurezza il velivolo, bonificando tutta l'area compromessa. Dalle primissime informazioni, i due ragazzi hanno perso il controllo dell'ultraleggero, un Tecnam P2008 da due posti, poco dopo il decollo: la causa di tutto dovrebbe essere un guasto al motore. Tutto però verrà accertato nelle prossime ore.

Incidente aereo mercoledì sul monte Legnone

E un guasto nell'aeroplano sarebbe stata la causa anche dell'incidente aereo avvenuto sul monte Legnone, in provincia di Lecco mercoledì scorso. L'aero era un jet militare e a bordo c'era Giampaolo Goattin e il collega Dave Hasley, impegnati nel collaudo del mezzo. Purtroppo per Hasley non c'è stato più nulla da fare. "Siamo usciti da un looping, ma non abbiamo ripreso quota e non siamo più riusciti a governare l'aereo", avrebbe raccontato Goattin. Il 53enne ha poi confermato quanto detto a Fanpage.it da Carlo Landi generale dell'Aeronautica in pensione e cioè che, in caso di incidente, tutti i piloti addestrati tengono conto delle persone che sono sotto di loro e cercano di virare verso luoghi isolati. I due prima di paracadutarsi infatti prima di paracadutarsi si sono accertati di portare l'aereo in un punto in cui sotto non c'erano case o altre situazione che mettessero persone in pericolo.