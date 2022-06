Ragazzo di vent’anni pestato dai buttafuori davanti a una discoteca: aperta un’indagine Un ragazzo di vent’anni è stato picchiato fuori da un locale di Manerbio, in provincia di Brescia. Sul caso è stata aperta un’indagine.

A cura di Ilaria Quattrone

Alcuni frame del video

Sarebbe un ragazzo di vent'anni, la vittima di un brutale pestaggio avvenuto lo scorso fine settimana fuori da una discoteca di Manerbio, comune in provincia di Brescia: così come mostra un video, arrivato anche alla redazione di Fanpage.it, il giovane sarebbe stato accerchiato dai buttafuori. A un certo punto, uno di loro – per cause e motivi che dovranno essere accertati – ha iniziato a colpirlo con dei pugni: il ragazzo ha provato a scappare, ma è stato fermato da altri addetti alla sicurezza. Immediato poi l'intervento a sostegno della vittima da parte di alcuni ragazzi che si trovavano lì nelle vicinanze.

Il racconto di alcuni testimoni

Stando alle informazioni circolate fino a questo momento, sembrerebbe che il ventenne avesse creato dei problemi all'interno del locale conosciuto con il nome de "Il Cilindro": alcune persone avrebbero raccontato che il ragazzo fosse armato, che quella sera avrebbe infastidito alcuni clienti e che fosse stato buttato fuori. Considerato il contenuto delle immagini, i carabinieri – coordinati dalla Procura – hanno aperto un fascicolo d'indagine. In particolare modo saranno esaminati i video e si cercherà di ricostruire la dinamica e chi abbia dato inizio all'aggressione.

La posizione dei titolari del locale

Sul caso si sono espressi anche i titolari del locale, i quali hanno voluto precisare che il ragazzo sia stato pestato fuori dal locale, affermano di essere contrari a quanto accaduto e si ritengono estranei ai fatti. Nelle prossime ore, gli inquirenti potrebbero già iniziare a prendere dei provvedimenti nei confronti delle persone coinvolte.