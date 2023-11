Alessandro Occhiato muore a 38 anni in un incidente stradale: lascia due figli piccoli Alessandro Occhiato, 38enne della provincia di Varese, avrebbe perso il controllo dell’auto sulla tangenziale di Novara a causa delle forti piogge. Lascia due figli piccoli.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Alessandro Occhiato, 38 anni, è morto sul colpo in seguito a un incidente stradale, avvenuto nella serata di sabato 4 novembre sulla tangenziale di Novara, all’altezza dell’uscita di Trecate. La Polizia stradale sta tentando di ricostruire la dinamica ma dai primi accertamenti sembrerebbe che l'uomo, padre di due figli, abbia perso il controllo dell'auto, forse anche a causa della foto pioggia che si è abbattuta sulla Lombardia.

L'incidente sulla tangenziale di Novara

Intorno alla 20 di sabato 4 novembre, Alessandro Occhiato stava percorrendo la terzinare di Novara. Arrivato all'altezza dello svincolo per Trecate, avrebbe perso il controllo dell'auto, per motivi ancora da accertare, fino a ribaltarsi. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: è arrivata un'ambulanza, un'automatica e i Vigili del Fuoco. Purtroppo, però, per il 38enne non c'era già più niente da fare.

Occhiato è infatti morto immediatamente dopo lo schianto. Sul luogo dell'incidente è giunta anche una volante della Polizia stradale per effettuare i necessari rilievi utili a capire la dinamica dello schianto. Tuttavia l'ipotesi più probabile, al momento, sembra essere quella che l'uomo abbia perso il controllo della vettura anche a causa delle avverse condizioni atmosferiche di sabato sera.

Chi era Alessandro Occhiato

Alessandro Occhiato, nato nel 1985, era originario di Vibo Valentia. Viveva da anni a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Qui lavorava nel settore dell'industria aeronautica. Ma soprattutto qui cresceva i suoi due figli. Il padre Giuseppe ha scritto su Facebook un messaggio di cordoglio per il figlio: "Addio Ale te ne sei andato senza aspettare che arrivassi a Novara. Il destino ti ha portato via. Mi manchi tanto".