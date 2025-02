video suggerito

Aggredito un uomo di 35 anni in centro a Calolziocorte, due uomini in fuga dopo l'accoltellamento Un uomo di 34 anni è stato aggredito intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 3 febbraio, mentre si trovava in centro a Calolziocorte (Lecco). È stato trasportato in codice rosso in ospedale.

Un uomo di 34 anni è stato aggredito intorno alle 16.30 di oggi, lunedì 3 febbraio, mentre si trovava in centro a Calolziocorte (Lecco). Trovato in condizioni gravissime dai soccorritori, con tagli profondi al volto e ferite alle gambe, è stato trasportato con la massima urgenza in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita, anche se resta ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Manzoni.

Sul posto, insieme ai sanitari del 118, sono immediatamente intervenuti i Carabinieri per cercare di chiarire l'accaduto e risalire ai responsabili dell'aggressione, avvenuta davanti ai tanti passanti che nel pomeriggio affollano il centro della popolosa cittadina. Stando alle loro testimonianze, sarebbero due gli uomini fuggiti a gambe levate dopo l'accoltellamento avvenuto in via Guglielmo Marconi, a poche decine di metri dal Comune.

Al momento non si escludono ipotesi sulle cause dell’aggressione, mentre gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per individuare i responsabili anche attraverso eventuali filmati di videosorveglianza. Resta ancora da stabilire, ad esempio, se a dare origine all'agguato sia stata una discussione di strada, o se i due uomini poi fuggiti avessero già preso di mira il 35enne, magari per una vendetta o un regolamento di conti.