Interviene per sedare una lite all'esterno del locale, barista 36enne preso a calci e pugni da 5 persone Un dipendente di un pub di piazza Roma a Cremona è stato aggredito nella notte tra il 22 e il 23 febbraio da un gruppo di 5 persone. Il 36enne era intervenuto per sedare una lite, ma è stato colpito con un bicchiere e preso a calci e pugni.

A cura di Enrico Spaccini

Un 36enne è stato accerchiato da un gruppo di persone, colpito alla nuca con un bicchiere e poi preso a calci e pugni nella notte tra sabato 22 e domenica 23 febbraio nel centro storico di Cremona. Stando a quanto riferito alle forze dell'ordine da alcuni testimoni, il giovane, che lavora come dipendente in un pub di piazza Roma, era intervenuto poco prima per sedare una lite tra gli avventori del locale e circa cinque passanti. Sarebbero stati questi, poi, a scagliarsi contro di lui prima di fuggire. Il 36enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo (di media gravità) mentre sul caso stanno indagando i carabinieri del Radiomobile.

L'aggressione è avvenuta poco prima delle 3 del 23 febbraio davanti a un pub di piazza Roma, nel centro storico di Cremona. Stando a quanto ricostruito finora, un gruppo composto da quattro o cinque ragazzi, non riconosciuti dai soliti avventori del locale, si sarebbe avvicinato con atteggiamenti provocatori nei confronti di alcuni clienti che stazionavano all'esterno del pub.

In quel momento, hanno riferito alcuni testimoni, un dipendente del locale è uscito per provare a riportare la calma. A quel punto, però, uno di quei ragazzi lo avrebbe colpito alla nuca con un bicchiere (che aveva con sé prima ancora di arrivare nei pressi del pub). Una volta a terra, il 36enne è stato preso a calci e pugni.

Il gruppo è poi scappato in direzione piazza Stradivari e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali a loro volta hanno richiesto l'intervento dei carabinieri. Dopo le prime cure, il 36enne è stato trasportato in codice giallo in ospedale. I militari, invece, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti hanno dato il via alle indagini. Attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza si potrà accertare la dinamica di quanto accaduto e risalire all'identità dei responsabili.