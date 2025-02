Interviene per difendere dei ragazzini dai bulli, viene accoltellato alla schiena: in ospedale un 28enne

video suggerito

È intervenuto per difendere alcuni adolescenti che venivano insultati, derisi e molestati da un gruppo di ragazzini più grandi. Così un 28enne, proprio mentre cercava di allontanare i giovani, è stato aggredito con una coltellata dritta alla schiena ieri sera, sabato 1 febbraio, in centro a Bagnolo Cremasco (Cremona).

Il responsabile, scappato insieme agli amici dopo aver assestato il fendente, è ora ricercato dagli agenti di polizia di Cremona. Mentre la ferita riportata dal 28enne si è rivelata fortunatamente superficiale e il giovane, immediatamente trasportato nell'ospedale del capoluogo dai sanitari del 118, non si trova dunque in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta nel pieno centro del comune cremasco, davanti ai tanti passanti che trascorrevano il sabato sera in strada e nei locali. Secondo la primissima ricostruzione degli agenti il giovane stava passeggiando nei pressi di via Milano quando ha notato che una banda di ragazzi stava bullizzando alcuni compagni, e ha deciso di intervenire. È stato in questo momento che uno degli aggressori (con ogni probabilità minorenne) ha estratto un coltello e ha colpito alla schiena il 28enne, per poi fuggire a gambe levate insieme ai compagni.

La polizia, ora, sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza per risalire all'identità dell'aggressore adolescente.