Barista massacrato di botte, operato d'urgenza a un occhio: arrestati in quattro, tre sono minori Un barista, titolare di un locale in piazza Roma a Cremona, è stato picchiato. Tre settimane dopo, i carabinieri hanno arrestato quattro persone, tre di queste sono minorenni.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, un barista, titolare di un locale in piazza Roma a Cremona, è stato aggredito da un gruppo di persone: è stato colpito a calci e pugni. Tre settimane dopo, i carabinieri hanno arrestato quattro persone, tre di queste sono minorenni. Tutti sono accusati di lesioni gravi.

La vittima, un 36enne, era stato colpito in testa con un bicchiere intorno alle 2.30 di notte: un gruppo aveva infatti iniziato a infastidire i clienti. Il barista li aveva quindi invitati ad allontanarsi perché stava chiudendo. Uno dei giovani, lo aveva colpito con un bicchiere di vetro. Poi era stato poi picchiato.

Il gruppo era scappato. I clienti avevano quindi chiamato i soccorsi. L'uomo è stato portato in ospedale dagli operatori sanitari del 118 perché ha riportato una grave lesione a un occhio. Per lui era stato necessario un ricovero d'urgenza all'ospedale di Cremona dove è rimasto per un trauma oculare e dove gli è stata data una prognosi di trenta giorni.

Gli inquirenti sono riusciti a risalire alle loro identità grazie alle testimonianze di alcune persone che hanno assistito alla scena e all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. Una volta identificati, il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni di Brescia quello del Tribunale di Cremona, su richiesta delle rispettive Procure, hanno emesso i provvedimenti.