Trovato in strada a Milano con il volto tumefatto e una coltellata alla gamba: è grave Nella notte un uomo di 43 anni è stato accoltellato e picchiato a Milano: è stato trasferito all'ospedale San Raffaele. Si cercano i suoi aggressori.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella notte tra martedì e mercoledì 12 febbraio un uomo è stato trovato in una strada di Milano con una ferita alla gamba e con il volto tumefatto. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Si indaga ancora sulla dinamica dell'accaduto.

Sono poche le informazioni sull'episodio. L'aggressione è avvenuta in via Angelo Rizzoli che si trova in zona Cascina Gobba. Intorno alle 2 di notte, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha ricevuto una segnalazione: un uomo sanguinante in strada. Sono stati inviati quindi gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

È stato trovato un 43enne con il volto tumefatto e una ferita alla gamba destra causata da una coltellata: era vigile e cosciente. Fortunatamente le condizioni erano meno gravi del previsto: è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Non sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

In particolare modo stanno cercando di capire se si sia trattato di una discussione culminata poi nell'accoltellamento o in un tentativo di rapina. Fondamentali per gli investigatori saranno sicuramente le parole del 43enne. Non è chiaro se verranno o meno acquisite immagini da telecamere installate in zona. Nelle prossime ore quindi potrebbero esserci aggiornamenti al riguardo.