Uomo accoltellato alla schiena a Milano, trovato in una pozza di sangue: è grave Un uomo di 36 anni è stato trovato con una ferita alla schiena, probabilmente causata da una coltellata, a Milano. Si indaga sulla dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano, nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 gennaio, è stato trovato un uomo in una pozza di sangue. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Sono ancora poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza intorno alle 2.15. Sono stati allertati dagli agenti della Questura di Milano che hanno segnalato la presenza di un uomo ferito, probabilmente da alcune coltellate, in via Civitavecchia e precisamente al civico 108 dove si trova la fermata metropolitana M2 della linea verde a Crescenzago.

La vittima, un 36enne, è stato colpito con almeno una coltellata alla schiena: è stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravissime: non è chiaro però se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo gli investigatori della Questura hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto cercare di risalire al volto del responsabile. Potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina oppure di una discussione. Nelle prossime ore, quindi, potrebbero esserci nuovi aggiornamenti.