Ragazzo accoltellato in strada a Milano: ricoverato in ospedale Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato a Milano: è stato trovato con alcuni fendenti al torace e trasferito in ospedale. Si indaga sulla dinamica.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella serata di ieri, domenica 19 gennaio, un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato a Milano. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Sono stati svolti tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

L'episodio si è verificato in via Bessarione, che si trova in zona Corvetto. Poco prima delle 21, nei pressi del civico 46, il 26enne è stato colpito con alcuni fendenti. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici.

Il ragazzo è stato trovato con diversi fendenti al torace. Inizialmente gli operatori sanitari sono arrivati in codice rosso perché le sue condizioni sembravano molto gravi. Poi, dopo avergli fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito in codice giallo al Policlinico: non sarebbe in pericolo di vita. Sono arrivati anche gli agenti della Questura di Milano che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e sopratutto risalire al volto degli aggressori. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori informazioni sull'accaduto.