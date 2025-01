Ragazzo 21enne accoltellato a Milano: indagini in corso

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato a Milano in via Benedetto Cacciatori, nel quartiere di Quarto Cagnino. Il giovane è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo.

Come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), il fatto sarebbe accaduto pochi minuti dopo la mezzanotte di giovedì. Secondo l'agenzia, oltre all'ambulanza giunta sul posto in codice rosso, sarebbe stata allertata sulla vicenda anche la questura di Milano. A ora le dinamiche dei fatti non sono ancora state chiarite e sull'accaduto sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine. Secondo quanto riportato dalle prime testimonianze, sembrerebbe però che il giovane sia stato ferito a una mano con un'arma bianca, probabilmente un coltello di piccole dimensioni.

Inizialmente la centrale operativa del 118 avrebbe mandato sul luogo della vicenda un'ambulanza in codice rosso in seguito a un'azione violenta ma, come riporta ancora Areu, dopo aver soccorso il ragazzo la situazione si è rivelata essere meno grave del previsto, tanto che il 21enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo in codice verde.

Rimangono da chiarire il motivo dello scontro e la dinamica della vicenda su cui adesso stanno indagando gli agenti dei carabinieri giunti nella notte sul luogo dell'accaduto.