Litiga con un uomo in centro a Como e viene accoltellato al collo: grave un 50enne, si cerca l'aggressore I carabinieri di Como stanno indagando per rintracciare l'uomo che nella serata dell'8 gennaio avrebbe colpito con un fendente un 50enne in centro città. I due avrebbero litigato per motivi ancora non noti.

Un 50enne è stato ferito al collo con un coltello nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, nel centro di Como. Stando a quanto appreso finora, l'uomo avrebbe avuto una discussione con un'altra persona e, ad un certo punto, quest'ultima avrebbe estratto la lama e lo avrebbe colpito. I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze e ora sono sulle tracce dell'aggressore. Il ferito, invece, è stato trasportato in ospedale dove i medici lo hanno dichiarato fuori pericolo.

Come riportato da La Provincia di Como, l'aggressione si sarebbe verificata intorno alle 20 dell'8 gennaio nei pressi di via Don Guanella, non lontano dalla mensa. Per motivi che sono ancora al vaglio dei carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia comasca, due persone avrebbero iniziato a discutere in modo sempre più animato. Ad un certo punto, uno avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe usato per scagliare un fendente con il 50enne.

L'uomo, di origine pakistana e senza fissa dimora, è stato soccorso dai sanitari poco dopo mentre era disteso a terra in gravi condizioni. Il 50enne è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Valduce. I medici hanno accertato che la lama lo aveva raggiunto al collo, poco sopra la gola, e dunque non era da considerarsi in pericolo di vita.

L'aggressore, invece, sarebbe riuscito a far perdere le proprie tracce. I carabinieri hanno ascoltato le testimonianze dei presenti e ora sono al lavoro per poterlo identificare. Stando alle prime informazioni, si tratterebbe di un connazionale della vittima. Ancora ignoto il motivo del litigio tra i due.