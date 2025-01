Lite tra coinquilini finisce a coltellate nel Milanese: 40enne ricoverato in ospedale

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di domenica 5 gennaio a Parabiago, comune che si trova nell'hinterland nord-ovest di Milano, un uomo di quarant'anni è stato accoltellato nel suo appartamento. Il quarantenne è stato ferito dal suo coinquilino al culmine di un litigio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. La vittima è stata colpita all'addome ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale di Legnano. Non è in pericolo di vita. I medici lo hanno infatti dimesso con otto giorni di prognosi. Nel frattempo i carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, il quarantenne sarebbe stato colpito con un taglierino dopo che ha avuto una discussione con il proprio coinquilino. I due avrebbero avuto una discussione per un motivo banale. Avrebbe quindi preso il coltello e lo avrebbero ferito. Il presunto aggressore è stato portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso ed è stato poi denunciato a piede libero per lesioni aggravate.