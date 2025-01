video suggerito

Lite tra vicini di casa a Brescia, uno accoltella l'altro alla gola: arrestato per tentato omicidio In un condominio a Brescia è esplosa una discussione tra due vicini di casa: uno dei due ha accoltellato l'altro alla gola. È stato arrestato per tentato omicidio.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio, un condominio di Brescia è stato scenario di un litigio tra vicini che è poi sfociato in un accoltellamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e gli operatori sanitari del 118. Una persona è stata arrestata per tentato omicidio.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i due avrebbero iniziato a litigare per motivi ancora non conosciuti. Uno ha poi preso un coltellato a serramanico e ha ferito l'altro alla gola e al torace. Sono state subito chiamate le forze dell'ordine. Gli agenti della squadra mobile e del Commissariato hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Hanno poi arrestato l'aggressore per tentato omicidio.

Nel frattempo la vittima ha ricevuto le prime cure dai medici e dai paramedici del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). È stato poi trasferito in ospedale dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Per il momento non è in pericolo di vita. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli in modo da capire in che contesto sia maturato il tentato omicidio e soprattutto il movente di quanto accaduto.