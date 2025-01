video suggerito

Ragazzo di 26 anni accoltellato nel piazzale del supermercato: è grave Un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato nel piazzale di un supermercato a Leno, comune che si trova in provincia di Brescia. Si cerca l’aggressore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Nella notte tra sabato 4 gennaio e domenica 5 gennaio un ragazzo di 26 anni è stato accoltellato nel piazzale di un supermercato a Leno, comune che si trova in provincia di Brescia. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte nel piazzale del supermercato che si trova in via Brescia. La vittima avrebbe avuto una discussione con il suo aggressore. Quest'ultimo, a un certo punto, ha estratto un coltello e ha colpito più volte il 26enne a un braccio e a una gamba. Il responsabile è fuggito mentre qualcuno dei presenti ha lanciato l'allarme.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118. Il ferito è stato trasferito all'ospedale di Manerbio dove è ricoverato in prognosi riservata: non sarebbe però in pericolo di vita. Considerato il tipo di ferite riportate, sono stati allertate anche le forze dell'ordine. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Verolanuova che hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Gli elementi raccolti serviranno anche per risalire al volto dell'aggressore.