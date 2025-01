video suggerito

Omicidio a Bovisio Masciago, 33enne uccide il compagno con una coltellata al petto: fermata A Bovisio Masciago (Monza e Brianza) una donna ha ucciso il suo compagno al culmine di un litigio: lo avrebbe colpito con una coltellata al petto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, martedì 7 gennaio, una donna di 33 anni ha accoltellato il compagno al petto al culmine di un litigio. L'omicidio è avvenuto a Bovisio Masciago, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli operatori sanitari del 118.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i fatti sono accaduti nella notte tra lunedì 6 gennaio e martedì 7 gennaio. La coppia viveva in un appartamento che si trova in via Tonale. Tra i due sarebbe esplosa una discussione. Il loro rapporto, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sarebbe stato molto turbolento negli ultimi tempi. Non risulterebbero denunce.

La donna avrebbe preso un coltello e avrebbe colpito il compagno, un 38enne, al petto. È stata lei a lanciare l'allarme e chiamare il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che non hanno potuto far altro che costare il decesso della vittima.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno portato la 33enne in caserma dove è stata interrogata: la donna è accusata di omicidio. Nelle prossime ore potrebbero esserci maggiori dettagli.