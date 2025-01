Omicidio Bovisio Masciago, accoltella il compagno durante una lite: “Mi ha aggredita e mi sono difesa”

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nelle prime ore di oggi, martedì 7 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Desio insieme ai colleghi della Tenenza di Cesano Maderno sono intervenuti in una casa che si trova in via Tonale a Bovisio Masciago, comune della provincia di Monza e Brianza, dopo aver ricevuto la segnalazione di un'aggressione: una donna avrebbe infatti ucciso il compagno con una coltellata al petto.

I due avrebbero avuto una discussione che sarebbe poi culminata nell'omicidio. La donna, una 33enne, avrebbe reagito alle percosse del compagno: "Mi ha aggredita e mi sono difesa". Come si legge in una nota stampa diffusa dalle forze dell'ordine, avrebbe impugnato un coltello e lo avrebbe colpito al petto. La donna avrebbe poi chiamato il numero unico delle emergenze 112 e sul posto sono stati inviati sia gli investigatori che gli operatori sanitari del 118.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici che hanno poi trasferito il 38enne al pronto soccorso dell'ospedale di Desio: è arrivato già morto. Per lui non è stato possibile far altro che dichiararne il decesso. L'uomo si chiamava Marco Magagna.

Nel frattempo la donna è stata arrestata ed è stata ascoltata dal pubblico ministero di turno che si è recato sul posto. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori elementi a riguardo soprattutto dopo che gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.