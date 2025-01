video suggerito

Come sta la donna accoltellata dal marito a Milano: è ancora in prognosi riservata Ieri una donna di 57 anni è stata accoltellata dal marito a Milano. Come appreso da Fanpage.it, la donna si troverebbe ancora in prognosi riservata all'ospedale San Raffaele di Milano.

A cura di Giulia Ghirardi

Nella giornata di ieri, lunedì 27 gennaio, una donna di 57 anni è stata accoltellata dal marito in casa in via Palmonava a Milano. Subito dopo l'accaduto la donna è stata portata d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, in pericolo di vita. Il marito è stato invece arrestato per tentato omicidio.

La donna è ancora in gravissime condizioni

Il marito l'avrebbe accoltellata, usando un grosso coltello da cucina, all'altezza della scapola sinistra. Le avrebbe quindi provocato una profonda lesione. Come appreso da Fanpage.it, la donna si troverebbe ancora in prognosi riservata all'ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni della 57enne rimangono quindi molti gravi e non si esclude che possa essere ancora in pericolo di vita.

La dinamica del tentato omicidio

Il fatto si è verificato nella mattinata di ieri, in via Palmanova poco dopo le 10. Sul posto sarebbero arrivate le Volanti della Questura di Milano e i soccorritori del 118, che avrebbero trasportato la 57enne in codice rosso all'ospedale più vicino.

Stando a quanto appreso finora, gli agenti avrebbero bloccato il marito 62enne della donna, anch'esso di origini cinesi, e lo avrebbero arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato. Gli esperti della scientifica hanno ora eseguito i vari accertamenti del caso all'interno dell'appartamento della coppia.

Al momento non si conosce ancora il movente e la dinamica esatta dell'aggressione. Nelle prossime ore si potranno avere maggiori dettagli sull'accaduto.