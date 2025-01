video suggerito

Donna di 57 anni accoltellata dal marito in casa a Milano: è fuori pericolo Due giorni fa una donna di 57 anni era stata accoltellata dal marito nella propria casa a Milano. Secondo gli ultimi aggiornamenti, la donna si troverebbe ora fuori pericolo. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lunedì 27 gennaio una donna di 57 anni era stata accoltellata dal marito nella propria casa a Milano. La donna, inizialmente ricoverata in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele in gravi condizioni, sembrerebbe ora essere fuori pericolo.

L'aggressione si sarebbe verificata due giorni fa intorno alle ore 10 in via Palmanova, nella città di Milano. Subito dopo l'arrivo sul posto del 118 e delle forze dell'ordine, la donna era stata portata d'urgenza all'ospedale San Raffaele di Milano, in gravi condizioni e in pericolo di vita. Dopo due giorni in prognosi riservata, i medici hanno fatto da poco sapere che la donna sembrerebbe trovarsi fuori pericolo di vita.

Stando a quanto ricostruito sino a questo momento, il marito 62enne di origini cinesi, sarebbe stato arrestato subito dopo il fatto con l'accusa di tentato omicidio aggravato e, secondo quanto dichiarato alle forze dell'ordine che stanno conducendo le indagini, l'uomo avrebbe parzialmente ammesso di aver colpito la moglie all'altezza della scapola sinistra con un grosso coltello da cucina.

Nel frattempo, gli esperti della scientifica stanno eseguendo i vari accertamenti del caso all'interno dell'appartamento della coppia per ricostruire la dinamica esatta dell'aggressione. Si avranno ulteriori chiarimenti sulla vicenda nei prossimi giorni quando la donna verrà sentita dagli investigatori dell'Upgsp della Questura, non appena starà meglio.