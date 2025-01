video suggerito

Donna accoltellata dal marito in via Palmanova a Milano: a fermare il padre è stato il figlio della coppia Lunedì 27 gennaio in un appartamento di via Palmanova a Milano un uomo ha accoltellato al collo la moglie al termine di una lite domestica. L'intervento del figlio 30enne della coppia ha impedito conseguenze più gravi.

È stato il figlio 30enne della coppia a interrompere quello che poteva essere un assassinio. È accaduto nella mattinata di ieri, lunedì 27 gennaio, in un appartamento di via Palmanova a Milano, dove un uomo ha accoltellato al collo la moglie al termine di una lite domestica: il 62enne, disoccupato di origini cinesi, si trova ora in arresto con l'accusa di tentato omicidio in attesa della convalida dell’arresto prevista per domani, mercoledì 29 gennaio.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti di polizia, la coppia da tempo stava attraversando un momento difficile tra problemi ecomomici (solo la vittima, 57 anni, portava i soldi a casa) e litigate sempre più frequenti (pur in assenza di denunce), come hanno testimoniato i vicini di casa. L'ultima, quella di poche ore fa, quando il 62enne ha affondato un coltello da cucina nella schiena della consorte, salvata di fatto dall'intervento del figlio che ha probabilmente impedito un finale ancora più drammatico: solo in questo momento, infatti, il marito è uscito dalla porta di casa per chiamare i soccorsi.

L'esito più grave, al momento, non è però ancora da escludere, dal momento che le condizioni della donna restano ancora decisamente preoccupanti. La vittima si trova infatti ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, in coma dopo la forte emorragia provocata dal taglio tra collo e trapezio.